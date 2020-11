All : Moukoko, ce crack de 16 ans bat déjà un record !

Dans : Bundesliga.

Entré en jeu samedi contre le Herta Berlin, Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga.

Sur la pelouse du Herta Berlin, le Borussia Dortmund a été bousculé pendant les 45 premières minutes, mené 1-0 suite à une magnifique frappe de Matheus Cunha. C'est en seconde période que les hommes de Lucien Favre ont réagi, et de fort belle manière, en s'imposant finalement 5-2. En très grande forme, Erling Haaland s'est mis en évidence en claquant un quadruplé en 32 minutes, portant son total à 10 buts en Bundesliga, un de moins que Robert Lewandowski. Grâce à ce succès, les Jaunes et Noirs reviennent à un point derrière le Bayern Munich, tenu en échec par le Werder Brême (1-1), un peu plus tôt dans la journée. Mais le buteur norvégien du Borussia n'a pas été la seule attraction de la soirée, loin de la même.

Annoncé comme un futur crack depuis plusieurs années maintenant, le jeune Youssoufa Moukoko a remplacé Erling Haaland à la 85e minute. Ayant fêté ses 16 ans le 20 novembre seulement, le Camerounais est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'histoire à fouler une pelouse de Bundesliga, effaçant le record détenu jusque là par un autre ancien joueur de Dortmund, Nuri Sahin (16 ans et 335 jours). Bien connu par les observateurs, le jeune attaquant affole les compteurs en équipe de jeunes depuis plusieurs saison, mais devait attendre ses 16 ans pour être autorisé à participer à une rencontre de championnat : c'est désormais chose faite. Connaissant le potentiel du prodige et la capacité de Lucien Favre à tirer le meilleur des jeunes joueurs, le premier but de Moukoko ne devrait pas trop se faire attendre.