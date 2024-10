DAZN révèle son nombre d'abonnés et c'est sidérant

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue 1 est actuellement en pause, mais du côté de DAZN on continue à faire des promotions pour attirer de nouveaux abonnés. Et justement, nous en savons un peu plus sur la réalité.

Lancée à deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, suite aux hésitations de la Ligue de Football Professionnel, la version française de la chaîne DAZN suscite bien des doutes. Notamment parce qu'au départ, le prix de l'abonnement était très élevé, les responsables du diffuseur de la L1 rectifiant ensuite rapidement le tir avec une première grosse promotion. Mais il y a quelques jours seulement, notre confrère Abdellah Boulma affirmait que malgré cela DAZN ne comptait que 100.000 abonnés, ce qui était terrifiant. Et d'ailleurs, le patron de la chaîne, Brice Daumin, a tenu à les démentir : « Ce n'est pas notre volonté de commenter des chiffres, hormis celui de 100 000 qui est une bêtise. »

500.000 abonnés à ce jour pour DAZN

Ce samedi, Sacha Nokovitch et Etienne Moatti, qui travaillent pour L'Equipe, ont des chiffres plus précis et qui, heureusement pour la chaîne sportive, sont moins catastrophiques même s'il ne faut pas non plus crier victoire. En effet, à ce jour, il y aurait 500.000 abonnés à DAZN, soit un peu moins que Mediapro lorsque cette dernière a jeté l'éponge, ce qui n'est pas du tout dans les intentions du diffuseur de la Ligue 1, qui contrairement au groupe espagnol en 2020, a tenu la totalité de ses engagements financiers. Une bonne nouvelle pour les 18 clubs de Ligue 1 au moment où Beinsports se fait tirer l'oreille pour payer ce qu'il doit depuis l'été dernier.

4h d'émission pour OM-PSG

Alors bien évidemment, on est encore loin des 1,5 million d'abonnés de la clause libératoire prévue en décembre 2025 qui permettra à DAZN ou à la LFP de stopper le contrat, mais il y a une vraie montée en puissance que personne ne peut nier. Et le prochain OM-PSG du dimanche 27 octobre pourrait permettre à DAZN de faire gonfler ce chiffre, puisque son patron a confirmé que les promotions allaient se poursuivre, et qu'en plus cette rencontre toujours très attendue allait avoir un habillage éditorial à la hauteur des attentes avec 4 heures de direct. Pour cela, Patrick Vieira et Benoît Cheyrou seront présents au Vélodrome, mais également des artistes probablement marseillais, Len Blavatnik, le patron de DAZN, étant aussi propriétaire de Deezer et de Warner Music.