Désespéré Daniel Riolo ? Pas tant que ça

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La saison de Ligue 1 reprend ses droits, et les Coupes d’Europe ont même déjà débuté avec les tours préliminaires. De quoi inspirer un petit rêve à Daniel Riolo.

L’AS Monaco a fait match nul à domicile face au PSV Eindhoven, dans les éliminatoires de la Ligue des Champions. Un duel qui aura son importance, puisqu’avec la perte de terrain du Portugal et l’exclusion de la Russie, les Pays-Bas représentent une vraie menace pour la 5e place de la France au classement UEFA. Pour redresser la barre, il faudra compter bien évidemment sur le PSG, mais aussi sur des parcours intéressants d’autres clubs français en Coupe d’Europe. Une énorme faiblesse des dernières années, tant il est rare de voir les clubs tricolores atteindre le dernier carré, ou même la finale. Des résultats décevants, surtout que plus personne ne répond présent dès que le niveau s’élève. Cela a longtemps désespéré Daniel Riolo, pour qui le football français en Coupe d’Europe ne vaut pas mieux que cette 5e place.

L'espoir est là pour Daniel Riolo

Bcp d’équipes qu’on a envie de voir … les 4 descentes… palpitant donc avec tjs ce point noir en coupe d’Europe .. alors on va encore espérer comme chaque année. Ça nous coûte pas grand chose après tout … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 5, 2022

Mais avec la nouvelle saison qui démarre, le consultant de RMC affiche son désir d’y croire une nouvelle fois, avec des clubs français qui envoient du jeu et des résultats en Europe. Il l’a confié au moment de présenter cette nouvelle saison avec un petit message sur Twitter. « Beaucoup d’équipes qu’on a envie de voir … les 4 descentes… Palpitant donc avec toujours ce point noir en coupe d’Europe .. alors on va encore espérer comme chaque année. Ça nous coûte pas grand chose après tout … », a philosophé Daniel Riolo, qui aimerait que la France ne reste pas éternellement la cinquième roue du carrosse en Europe. Mais pour le moment, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie sont dans une autre dimension, avec plus de 10 points d’avance au minimum à l’indice UEFA.