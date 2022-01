Des faux pass sanitaires en Ligue 1, Bertrand Latour lâche un scoop

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le football joue-t-il le jeu dans l'épidémie de Covid ? Pas du tout pour Bertrand Latour, qui pose des accusations sérieuses.

Avec plus de 300.000 cas positifs par jour, c’est toute la société française qui est dans le tourbillon de la 5e vague de Covid. Son variant Omicron, plus contagieux, se propage et comme tous les secteurs, le football n’y échappe pas. Si la Ligue a fait évoluer son protocole, le gouvernement a aussi dicté de nouvelles règles pour faire face à cette épidémie galopante. Le pass sanitaire est devenu un outil quasiment indispensable pour les citoyens, et les joueurs professionnels sont concernés également. Selon les chiffres des clubs, plus de 90 % des joueurs sont vaccinés contre le Covid, et peuvent donc présenter leur pass sanitaire pour notamment revenir plus rapidement en cas de test positif, comme la nouvelle procédure l’y autorise. Mais certains joueurs réticent à se faire vacciner, auraient pris des chemins détournés selon Bertrand Latour. Dans une prise de parole musclée sur La Chaine L’Equipe, le journaliste a expliqué à un Raymond Domenech totalement incrédule, que plusieurs joueurs de Ligue 1 utilisaient un faux pass sanitaire pour pouvoir jouer.

Des tests évités pour permettre aux joueurs de jouer ?

« Je passe ma vie à parler à des agents ou des joueurs de football qui me disent que ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, ils ne se sont pas faits vacciner depuis. C’est juste qu’ils ont acheté des pass sanitaires. Des faux. Je le dis et je l’assume. Il y en a beaucoup dans le football français, je le dis et je le répète s’il le faut. Depuis des mois, ils présentent un faux passe sanitaire. Les instances ne le savent pas, c’est du faux et ils l’achètent 1500 euros et les clubs ou les instances ne sont pas forcément au courant », a annoncé Bertrand Latour, pour qui les joueurs, par leurs agents ou leur entourage, peuvent facilement se procurer un faux pass sanitaire et ainsi utiliser un procédé frauduleux pour continuer à jouer sans être vacciné, et sans être embêté par l’absence de justificatif. Sur le plateau de La Chaine L’Equipe, les soupçons se sont ensuite portés sur certains clubs, qui préfèrent ne pas tester les joueurs avant les matchs, et attendent le lendemain d’une rencontre pour annoncer le test positif d’un joueur. Ce n'est - a priori - plus possible avec le nouveau protocole de la LFP.

Ces derniers temps, le gouvernement a décidé de s’attaquer aux faux pass sanitaires, qui se chiffreraient à quasiment 200.000 en France depuis le mois de décembre. Le Ministre de la Santé Olivier Véran a récemment fait savoir que le 5 % des patients hospitalisés pour le Covid avaient présenté un faux pass sanitaire à leur entrée à l’hôpital.