Des billets hors de prix pour OL-OM, Lyon assume

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

A quelques jours du choc entre Lyon et Marseille, le Groupama Stadium s’apprête à accueillir un grand nombre de spectateurs, bien que les prix pour cette rencontre fassent grincer des dents le grand public.

Ce dimanche à 20h45, la rencontre de clôture de la cinquième journée de Ligue 1 opposera l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Une rencontre particulièrement attendue par les supporters des deux équipes puisque la rivalité entre les deux clubs ne s’est pas estompée ces dernières années. Pour ce choc, 45.000 spectateurs sont pour le moment attendus au Groupama Stadium. Ces dernières heures, le prix anormalement élevé des places a fait parler, et pour cause, le prix d’un billet ouvert au grand public est compris entre 65 et 175 euros. Une stratégie qui est assumée par l’Olympique Lyonnais, qui a pour objectif de donner la priorité à ses abonnés (26.500 cette saison, un record pour les Rhodaniens) afin de les fidéliser.

L’OL privilégie ses abonnés pour le choc contre l’OM

Grâce à cette stratégie, les abonnés peuvent acheter d’autres places pour des membres de leur famille ou même des proches en illimité pour une moyenne de 40 euros tandis que les adhérents au au programme myOL peuvent obtenir de leur côté des places pour un montant de 45 euros. Un choix qui fait des heureux et des malheureux, mais l’OL, qui a donc dépassé les 26.000 abonnés cette saison, espère avec cette méthode voir ce chiffre grimper dans les prochains mois. Sur le terrain, ce choc promet d’être spectaculaire et animé, comme très souvent entre les deux équipes. Parti de l’OM à l’OL il y a quelques jours, Jordan Veretout va déjà croiser la route de ses anciens partenaires et les péripéties des derniers affrontements (le bus lyonnais caillassé au Vélodrome, le jet de bouteille sur Dimitri Payet) donnent encore plus de piment à la rencontre, qui peut permettre à Marseille d’affirmer ses ambitions et à Lyon d’enfin véritablement lancer sa saison.