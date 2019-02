Décès de Sala : La LFP annonce un hommage

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Le décès d’Emiliano Sala désormais prononcé depuis jeudi soir par les autorités a mis un terme au dernier espoir de retrouver vivant l’attaquant argentin.

Depuis cette annonce, les hommages se multiplient dans le monde du football, et la LFP a annoncé que chaque rencontre de ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2 permettrait de rendre un dernier hommage au joueur qui venait d’être transféré de Nantes à Cardiff, et dont l’avion n’a jamais traversé la Manche le 21 janvier dernier.

« Emiliano Sala a laissé le souvenir d’un homme attachant et d’un attaquant travailleur au service du collectif dans tous les clubs où il a évolué. Depuis 2010, successivement sous les couleurs des Girondins de Bordeaux, de l’US Orléans, des Chamois Niortais, du Stade Malherbe Caen et du FC Nantes, Emiliano Sala aura montré toute l’étendue de ses qualités humaines et sportives.

A l’heure où les recherches ont permis de retrouver son corps, tout le football professionnel s’associera ce week-end à sa famille et ses proches pour rendre hommage à Emiliano Sala. A l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2, une minute d’applaudissement sera observée sur tous les terrains avant le coup d’envoi des rencontres.

Dans ce moment d’une intense tristesse, la Ligue de Football Professionnel adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches d’Emiliano Sala », a fait savoir la LFP dans un communiqué.