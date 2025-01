DAZN vise les 6 milliards, la Ligue 1 respire

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Mécontent du nombre d’abonnés en France, DAZN fait quand même grimper ses revenus à l’échelle mondiale. Les résultats de ces dernières années sont en hausse, à tel point que la plateforme de streaming affiche d’énormes ambitions pour les mois à venir.

On ignore encore les chiffres précis de DAZN. Mais une chose est sûre, c’est que le principal diffuseur de la Ligue 1 n’est absolument pas satisfait de ses résultats. Lundi dernier, RMC confirmait l’inquiétude de la plateforme qui a contacté la Ligue de Football Professionnel pendant les fêtes de fin d’année. La société anglaise ne parvient pas à faire décoller son nombre d’abonnés et penserait à renégocier les termes de son contrat avec la LFP.

Dans ce contexte, on peut malheureusement s’attendre à ce que DAZN profite de sa clause de sortie en décembre prochain, celle qui lui permettra de rompre le bail si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte. La situation devient urgente en France. Et pourtant, DAZN se porte beaucoup mieux à l’échelle internationale. Le Financial Times affirme que le propriétaire de la plateforme Leonard Blavatnik vient d’injecter 827 millions de dollars (787 millions d'euros). L’objectif est d’investir dans de nouveaux contenus, et notamment au Moyen-Orient, afin de devenir le « Spotify du sport ».

DAZN voit les choses en grand

Il faut dire que DAZN a de quoi se montrer ambitieux. Certes, la société enregistre des pertes. Mais ses revenus sont en hausse ces dernières années. Ils ont augmenté de 2,2 milliards de dollars en 2022, puis de 2,7 milliards de dollars l’année suivante. Alors pour cette année 2025, DAZN a pour objectif d’atteindre les 6 milliards de dollars en revenus. L’acquisition des droits de la nouvelle Coupe du monde des clubs, qui sera diffusée gratuitement dans le monde entier en juillet prochain, pourrait l’y aider.