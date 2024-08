DAZN va baisser ses prix ou mourir, il l'annonce

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le premier week-end de Ligue 1 version DAZN est désormais passé, mais l'on ne sait pas combien le diffuseur du championnat a d'abonnés. Quoi qu'il en soit, Pierre Ménès pense que DAZN va devoir revoir son offre.

Techniquement, DAZN a tenu le choc pour la première journée de L1 et c'est déjà un bon point. Mais la question du prix de l'abonnement se pose toujours au moment où le sujet du piratage a pris une ampleur phénoménale en France durant toute la première journée du Championnat. Revenant sur ces grands débuts du nouveau propriétaire des droits de diffusion de la Ligue 1, Pierre Ménès dresse un bilan très sévère avec DAZN et estime toujours que si le groupe anglais qui détient la chaîne ne fait pas un effort tarifaire conséquent, alors tout cela va mal se terminer. L'ancien consultant de Canal+ est scandalisé par le tarif, mais également par la manière dont DAZN traite le football et il le dit sans prendre des pincettes.

DAZN n'a pas le choix et doit baisser ses prix

TV : DAZN boycotté, 14 clubs de Ligue 1 en faillite ? https://t.co/Deq88ai9qS — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

Sur sa chaîne, Pierre Ménès est cash avec DAZN. « Ce premier week-end avec DAZN a été une souffrance. L’image de Le Havre-PSG était absolument dégueulasse, et j’ai une télé dernier cri, même si je dois reconnaître que l’image était moins mauvaise sur les matchs de samedi et dimanche. Le fait qu’il n’y ait pas de multiplex, ça m’énerve parce que je n’ai plus une vue globale des trois matchs, on est obligé de faire son propre multiplex en zappant entre chaque chaîne. On ne peut pas avoir un deuxième écran, je suis niqué (...) J’ai donc plus regardé Montpellier-Strasbourg, et je ne sais qui était le jeune enfant qui commentait le match, mais c’était catastrophique. Et en plus, il y a évidemment un parti pris de faire jeune, on se tutoie, on est des influenceurs, c’est du foot cool...non, c’est pas cool. Ce n’est pas ce que les gens demandent, ils veulent de la compétence, de l’expertise et peut-être de l’impertinence. En dehors de Julien Brun et Smail Bouabdellah, les autres commentateurs, c'est dur. Je me suis surpris à être agacé par DAZN, pas d’émission, pas de multiplex, pas de consultant, pas d’équipe sur place alors que tu paies le double que sur Amazon. C’est un scandale et c’est intenable sur la durée. Je pense que DAZN va finir par baisser ses tarifs, sinon je ne sais pas comment ça va se finir. Si les chiffres du piratage se confirment, il y a beaucoup d'incertitude », prévient l'ancien membre du Canal Football Club.