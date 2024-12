TV ‍: DAZN lui fait les poches, Daniel Riolo est outré

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

DAZN en France, ce n'est pas que la Ligue 1 comme l'a démontré ce samedi la plateforme britannique qui diffusait le très attendu combat de boxe entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk. Néanmoins, la facture totale de l'évènement a écœuré Daniel Riolo.

Il n'y a pas que la Ligue 1 pour faire gonfler le nombre d'abonnés chez DAZN. La plateforme britannique mise aussi sur les sports de combat. Elle diffuse du MMA avec la PFL (Professional Fighters League), du kick-boxing et enfin de la boxe. Le noble art lui promettait un beau succès samedi avec la diffusion du combat pour le championnat du monde poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk. La revanche entre les deux hommes en Arabie Saoudite était sans aucun doute le combat le plus attendu de cette fin d'année. Néanmoins, visionner le duel entre l'Anglais et l'Ukrainien n'était pas donné.

19 euros en plus, DAZN excède Daniel Riolo

Même si on était déjà abonné chez DAZN, il fallait payer le combat en Pay-per-view. Un supplément de l'ordre de 19,99 euros en France. La facture totale était élevée samedi soir et elle a mis hors de lui Daniel Riolo sur X. « Donc pour regarder la boxe si on a déjà l’abonnement L1 faut reprendre un abonnement et en plus payer 19 € ??? », a lâché le polémiste de RMC sur le réseau social d'Elon Musk.

Donc pour regarder la boxe si on déjà l’abonnement L1 faut reprendre un abo et en plus payer 19€ ??? @DAZN_FR — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 21, 2024

Une mauvaise surprise qui n'était pas la dernière puisque DAZN a connu des problèmes techniques au cours du combat. De nombreux acheteurs du match ont subi des coupures avec des écrans noirs à répétition. En difficulté dans l'Hexagone avec 500 000 abonnés selon les dernières informations, le Netflix du Sport a peut-être raté l'occasion ultime de se relancer auprès du public français.