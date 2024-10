DAZN en crise, le coupable s’est fait virer

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Principal diffuseur de la Ligue 1, DAZN ne parvient pas à attirer suffisamment d’abonnés. Les tarifs proposés ont rapidement refroidi les amateurs du championnat français. Malgré la promotion en cours, la plateforme de streaming souffre de son image. Ce qui explique la séparation avec son agence de communication.

Le changement de plan aussi tôt dans la saison en dit long sur la situation de DAZN. Quelques semaines après le début de l’exercice, le principal diffuseur de la Ligue 1 a dû proposer une promotion aux amateurs du championnat français. Au lieu des 29,99 euros par mois avec engagement d’un an, la plateforme de streaming offre la possibilité de s’abonner pour 19,99 euros. Le tarif devient beaucoup plus abordable. Et pourtant, le nombre d’abonnés n’a pas l’air de décoller.

🔴 Droits TV Ligue 1 de foot ➡️ "Le piratage n’est pas une alternative à DAZN", dit Brice Daumin, directeur général de DAZN France. pic.twitter.com/YwMwbhGPye — franceinfo (@franceinfo) September 19, 2024

On parle d’environ 100 000 clients, très loin du million souhaité. En cause selon DAZN, le piratage presque encouragé par les médias. « Quand on voit ce qui s’est passé dans les médias ces derniers temps, c’est une promotion du piratage qui a été faite, critiquait le patron de DAZN France Brice Daumin sur Franceinfo le mois dernier. Quand on parle de Telegram comme d’une alternative à DAZN, juste en précisant à la fin que c’est l’illégal, c’est inadmissible. » Sans se remettre en cause, la plateforme a maintenant trouvé un deuxième responsable de la crise traversée.

Havas prend la porte

Selon le média L’Informé, DAZN s’est séparé de son agence de communication Havas, apparemment jugée coupable des nombreuses critiques reçues ces derniers mois. C’est donc l’agence Image 7 qui a été choisie pour changer la réputation d’un diffuseur particulièrement malmené sur les réseaux sociaux. Suffisant pour envisager un rebond ? Pas sûr. Il ne sera pas simple de récupérer des supporters désormais habitués aux solutions illégales. Et qui continuent d’entendre des critiques sur le traitement des matchs sur DAZN.