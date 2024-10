TV ‍: DAZN et le piratage, un problème facile à régler

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans la foulée de l'attribution des droits télé, la Ligue a mis le paquet sur la lutte contre la diffusion illégale des matchs. Néanmoins, DAZN se trouve démuni selon les experts en cybersécurité.

Les dirigeants de DAZN et du football français sont clairs, la nouvelle répartition des droits TV et l’été chaotique à ce niveau ont provoqué une terrible hausse du piratage et du visionnage illégal en France pour les matchs de Ligue 1. Les chiffres dévoilés sur le nombre d’abonnés à la plateforme britannique sont très inquiétants s’ils s’avéraient être vrais, puisqu’il est question de 100.000 abonnés uniquement. La chaine sportive a déjà fait des efforts pour baisser le prix de l’offre aux téléspectateurs, et a multiplié les promotions pour essayer de convaincre de suivre la Ligue 1 par le biais de l’un de ses deux diffuseurs officiels avec BeIN Sports.

DAZN pourrait avoir plus d'abonnés

Mais cela n’empêche pas, via le streaming sur des sites, via les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéo, et via surtout l’IPTV, de constater que les visionnages illégaux des matchs de Ligue 1 se multiplient. Dimanche dernier, la rencontre entre Nice et le PSG a attiré jusqu’à quasiment 100.000 personnes sur le compte brésilien de YouTube qui possède les droits en Amérique du Sud, et ce ne sont probablement pas que des fans brésiliens qui aiment suivre la Ligue 1 le week-end. Ces dernières semaines, DAZN et les autorités françaises ont ainsi multiplié les tentatives pour freiner les entreprises illégales même si dans ce domaine, les voleurs ont souvent un temps d’avance pour les voleurs.

👕 | Un des maillots emblématiques du PSG fait son retour ! 🇫🇷✨



Vous êtes plutôt team maillot rétro ou nouvelles collections ? pic.twitter.com/rKvi2CIRTG — DAZN France (@DAZN_FR) October 10, 2024

Il reste toutefois une solution, qui risque de ne pas plaire à la plateforme britannique. Pour des experts en cybersécurité, il n’y a qu’un seul moyen de lutter contre le piratage, c’est de proposer des tarifs qui dissuadent d’aller chercher une solution illégale. « Il faut imaginer que les gens sont prêts à payer... pour de l'IPTV. Je pense qu'il faut juste que ce soit moins cher. Et pour moi, la meilleure façon de lutter, c'est que ce soit abordable. DAZN s'est lancée avant de trouver un public. Je pense que si l'abonnement était moins cher, le service aurait mécaniquement plus d’abonnés », résume ainsi Romain Quinat, directeur général d’une société de réseau et de sécurité informatique sur le média Clubic.

Avec des offres et des promotions depuis le lancement compliqué, DAZN a en tout cas décidé de revoir ses prétentions tarifaires à la baisse, même si cela ne semble pas encore porter ses fruits après deux mois de compétition.