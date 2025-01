Daniel Riolo écoeuré par « ‍la Ligue 1 du Qatar ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’organisation du Trophée des champions en plein mois de janvier au Qatar fait couler beaucoup d'encre et c’est logique selon Daniel Riolo, qui trouve que la toute-puissance du PSG commence à faire désordre.

Dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des champions face à l’AS Monaco. Une édition délocalisée au Qatar en plein mois de janvier, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. La LFP a éprouvé les pires difficultés à trouver une date et un lieu pour cette rencontre qui se déroule habituellement en été avant le début du championnat et c’est finalement le Qatar qui a été choisi pour accueillir ce choc. La Ligue a même été plus loin en renommant cette édition « Le Trophée des Champions Visit Qatar ».

La toute-puissance de l’Etat qui détient le Paris SG dérange, y compris ceux qui n’ont jamais critiqué le Qatar depuis l’arrivée de QSI dans la capitale. La preuve, Daniel Riolo a estimé sur RMC que tout cela commençait à devenir un peu trop gros. « Au point où on en est, je pense que dès l’année prochaine, il faut que ça s’appelle « la Ligue 1 du Qatar ». La main basse, elle est là. On est complètement dans l’étau, la Ligue s’est foutue dedans. Je rappelle qu’historiquement, je n’ai jamais été contre le fait que le Qatar achète un club en Ligue 1. Même la Coupe du monde, je n’ai pas contesté, il n’y a pas de raison que l’on n’aille pas faire une Coupe du monde là-bas » a analysé le journaliste de RMC avant de poursuivre sur ce sujet.

Daniel Riolo enrage contre la LFP

« En revanche, le fait de tout donner, de se mettre à ce point-là à genoux, de laisser décider de tout, des dates, des reports de match, de la répartition des droits télé… C’est à partir de là où j’ai pété un câble, en 2022. Maintenant, je ne peux plus. Tout est inadmissible, tout est complètement faux » enrage Daniel Riolo, opposant de Vincent Labrune depuis plusieurs années et qui reproche à longueur de temps au patron de la LFP de manger dans la main de Nasser Al-Khelaïfi. Ce n’est pas en organisant un Trophée des champions qui porte le nom du Qatar que l’ancien président de l’OM va faire changer d’avis son détracteur numéro un.