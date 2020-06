Covid-19 : Retour du public dans les stades le 11 juillet

Dans : Ligue 1.

La fin de l’état d’urgence est désormais fixée, et ce sera le 11 juillet, a fait savoir Matignon dans la nuit de vendredi à samedi.

Les chiffres sont en constante amélioration depuis des semaines, et le gouvernement a donné le feu vert pour la réouverture des évènements sportifs et de loisir. A partir du 11 juillet, les stades et lieux de spectacle seront à nouveau ouverts au public. 5000 spectateurs seront autorisés dans les stades ouverts au grand air pour les évènements déclarés, et 1500 pour ceux non déclarés. Un nouvel assouplissement sera possible à partir de la mi-juillet, avec pourquoi pas une réouverture totale des enceintes sportives à partir du 15 août. Dans la pratique, les clubs de football pourront également reprendre le chemin des entrainements, avec des « mesures de prévention adaptées », en espérant que les nouvelles positives continuent et qu’une reprise la plus normale possible puisse avoir lieu dans les clubs amateurs à partir du mois d’août.