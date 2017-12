Coup de tonnerre, le PSG tombe à Strasbourg !

Dans : Ligue 1, RCSA, PSG.

Intouchable jusqu’à ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est incliné à Strasbourg (2-1) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Il s’agit de la première défaite des Parisiens cette saison toutes compétitions confondues !

Si le Paris Saint-Germain pensait préparer le choc face au Bayern Munich tranquillement, c’est raté ! Au contraire, le club de la capitale a pris un gros coup sur la tête en s’inclinant pour la première fois de la saison à Strasbourg ! La faute à un étrange oubli sur un coup franc indirect de Lienard, bien repris de la tête par Da Costa (1-0, 13e), totalement seul au milieu de la surface. On assistait là au seul tir du promu en première période. Car pour le reste, les Parisiens dominaient, assez timidement dans un premier temps.

Hormis une frappe enroulée de Draxler juste à côté, pas grand-chose à signaler jusqu’aux dernières minutes du premier acte. Le début des ratés de Di Maria qui manquait deux énormes occasions ! Sans conséquence puisque Mbappé égalisait dans la foulée (1-1, 42e), à la réception d’un bon centre de Rabiot. C’était largement mérité. On pensait même que les hommes d’Emery prendraient l’avantage au retour des vestiaires tant ils surclassaient le début de seconde période. A peine quelques secondes de jeu, et Pastore trouvait le petit filet !

Le héros Oukidja

Ça devenait tendu sur, mais aussi au bord du terrain entre Emery et Laurey, qui voyait son attaquant Bahoken fusiller Areola (2-1, 65e) sur un contre parti d’un dégagement du gardien Kamara ! Autant dire que ce but vexait le PSG, agacé par le temps mort lié à la blessure du portier strasbourgeois obligé de céder sa place à Oukidja (72e). Et le gardien numéro 2 se montrait lui aussi héroïque pendant les 9 minutes de temps additionnel ! Alors que Paris poussait très fort, Oukidja parvenait à sortir une tentative de Rabiot déviée de la tête par Cavani… énorme ! Quel exploit du promu, premier club à faire chuter le PSG cette saison !