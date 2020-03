Coronavirus : Macron laisse la L1 tranquille, pour le moment

Dans : Ligue 1.

Face à cette crise sanitaire sans précédent ou presque, le gouvernement français a décidé de prendre de nouvelles mesures fortes pour lutter contre le développement de ce fameux Covid-19. Ce jeudi soir, dans une allocution télévisée et suivie par de nombreux français, Emmanuel Macron a notamment annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires à partir de lundi prochain et ce « jusqu’à nouvel ordre ». Dans le reste de son intervention, le Président de la République n’a pas annoncé d'autres nouveautés concernant les événements sportifs sur le territoire tricolore, et plus précisément ceux touchant au football.

Même s’il a demandé de « limiter au maximum les rassemblements », Macron n’a donc pas stoppé le monde du ballon rond pour l'instant. Sachant que la tenue des élections municipales, qui débuteront ce dimanche 15 mars à travers le pays, est maintenue, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 devraient donc se jouer ce week-end à huis clos, comme prévu par la LFP et le gouvernement un peu plus tôt cette semaine. Mais pour la suite, et sachant que les hommes politiques vont prendre d'autres mesures encore plus strictes, les championnats français ont très peu de chances de se poursuivre en l’état, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs… Autant dire que la L1 va probablement suivre le chemin de la Serie A et de la Liga, les deux seuls grands championnats européens suspendus pour le moment.