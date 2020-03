Coronavirus : Fin du championnat en septembre, c'est possible !

Dans : Ligue 1.

Voilà désormais dix jours qu’il n’y a plus de matchs en France, et ce n’est probablement que le début d’une longue période de pause pour le ballon rond.

La priorité va au confinement et à la lutte contre la pandémie de Coronavirus, ce qui est logique et accepté par tous. Mais forcément, les instances se penchent également sur la possible reprise du football quand tout cela sera fini, et sur le calendrier qui devient un véritable casse-tête. Il y a toutefois une priorité absolue qui ressort dans le discours de l’ensemble des dirigeants, c’est celui de terminer la saison de Ligue 1 coûte que coûte. N’en déplaise à Jean-Michel Aulas qui évoquait une annulation générale et une saison blanche, les clubs professionnels votent pour une fin de championnat disputée même pendant l’été. C’est ce qu’a bien fait comprendre Bernard Caïazzo, co-actionnaire de Saint-Etienne, mais aussi président de Première Ligue, le syndicat des clubs de Ligue 1.



« Soit on arrive à tout finir avant le 30 juin, soit on continue en juillet, août ou même septembre, en débordant sur la prochaine saison. La priorité, c’est de terminer la saison. Pour le reste, on trouvera des solutions. Je peux dire en tout cas qu’il y a une unité nationale entre toutes les entités pour sauver le foot français, même si cela peut paraître dérisoire vu la souffrance de certains de nos concitoyens », a prévenu dans Le Parisien un Bernard Caïazzo pour qui au moins tout est clair en ce qui concerne les désirs des clubs de Ligue 1.