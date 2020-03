PSG : Aulas choque Al-Khelaifi et Paris

Dans : PSG.

Le PSG n’a rien dit officiellement sur l’incroyable sortie d’Aulas au sujet de l’annulation de la saison de Ligue 1. Le club parisien n’en pense pas moins.

Jean-Michel Aulas a tout de même frappé fort en posant le débat de l’arrêt définitif du championnat dès l’annonce de la suspension des rencontres. Pour le moment, ce sont surtout les mesures prises pour contrer l’épidémie de Coronavirus qui font la Une de l’actualité, mais le président de l’OL a tenu à rappeler que la meilleure solution était, selon lui d’annuler la saison entière et de conserver le classement de l’exercice précédent. Cela a fait beaucoup réagir, et JMA n’a rien laissé passer, reprenant de volée les présidents des autres clubs (OM notamment) ou les médias (RMC et L’Equipe bien évidemment) pour montrer que sa position se défendait. Avec une certaine véhémence. Le PSG n’a rien fait savoir pour le moment, et pour cause.

Selon L’Equipe, les dirigeants parisiens n’en sont pas revenus de voir Jean-Michel Aulas parler de saison annulée alors que les 2/3 des matchs ont eu lieu, et qu’il y a quand même des tendances extrêmement fortes, comme le titre promis au PSG au final. Le quotidien sportif affirme même que la première réaction du club francilien a été de penser à une « blague » de la part du président de l’OL, qui n’est pas spécialiste en la matière pourtant. En tout cas, le Paris SG a décidé de laisser couler et de ne pas répondre officiellement ou par voie de presse, ce que d’autres clubs n’ont pas pu s’empêcher de faire, comme l’OM, Rennes, Reims ou Saint-Etienne.