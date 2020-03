Coronavirus : Coup de pression pour faire arrêter la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

De nombreux championnats s’arrêteront ce week-end en Europe, les instances ayant pris des décisions draconiennes pour tenter d’enrayer la propagation du Coronavirus.

Ce n’est pas le cas en France, où les matchs ont lieu, et les conférences de presse ont même déjà débuté pour préparer ces rencontres. Maintenir les 10 matchs de l’élite serait tout de même assez osé dans le deuxième pays européen le plus touché par le virus, surtout que l’Italie et l’Espagne et plusieurs autres championnats ont déjà annoncé l’arrêt des compétitions. Faire disputer les matchs à huis-clos ne rassure pas plus que cela les footballeurs, qui selon plusieurs sources, ont fait remonter au syndicat des joueurs professionnels leur volonté d’arrêter avec effet immédiat les rencontres prévues ce week-end.

Les joueurs professionnels entendent bien faire pression pour éviter des déplacements et des confrontations alors que l’épidémie est très loin d’être contenue, en plus de devoir jouer plusieurs matchs sans spectateurs si jamais les choses devaient rester ainsi. Reste à savoir si les instances seront sensibles à ces données, sachant que la LFP avait récemment fait savoir que rien ne laissait penser que le championnat devait être interrompu. Ce coup de pression de la part des premiers concernés, à savoir les acteurs, pourrait tout de même faire du bruit, même si les premières rencontres du week-end doivent se dérouler dès ce vendredi soir.