Clermont-OM : Under offre le podium à Marseille !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

12e journée de Ligue 1 :

Stade Gabriel-Montpied.

Clermont Foot - Olympique de Marseille : 0-1.

But : Under (25e) pour l'OM.

Dans un match de Ligue 1 plutôt plaisant, l’Olympique de Marseille a dominé le Clermont Foot (1-0), grâce à un but de Cengiz Under.

Une semaine après un Classique accroché contre le PSG au Vélodrome, l’OM voulait faire le plein de points avant de retrouver la Lazio Rome en Europa League jeudi prochain. En première période, Marseille se donnait en tout cas les moyens de ses ambitions. Puisqu’après une première occasion de Dieng (16e), stoppée par Desmas, Under ouvrait la marque ! Sur un service de Guendouzi, l’ailier turc plantait effectivement un enroulé du gauche depuis son aile droite (0-1 à la 25e). Un but validé par la VAR, alors que Pascal Gastien réclamait une faute de Dieng sur Iglesias au départ de l’action...

Au retour des vestiaires, Clermont poussait pour égaliser, mais Hamel (50e) et Allevinah (65e, 67e) tremblaient devant Pau Lopez. Par la suite, l’OM était tout proche du break, mais Under et Milik butaient coup sur coup sur Desmas (73e). La fin de match étant plus calme, malgré une main de Balerdi dans la surface marseillaise non-sanctionnée par un penalty (92e), l'OM tenait donc le score jusqu'au bout. Grâce à cette précieuse victoire (1-0), l’équipe de Jorge Sampaoli remonte sur le podium de la Ligue 1, avec 22 points au compteur. De son côté, Clermont, qui n’a gagné qu’un seul de ses dix derniers matchs, est quinzième du championnat, quatre unités devant sur la zone rouge.