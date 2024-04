Clermont et Metz en L2, les paris sont lancés

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Le sprint final de la Ligue 1 est lancé, entre la course à l'Europe et le maintien. La tendance se dessine d'ores et déjà autour des équipes qui sont pressenties pour descendre en Ligue 2.

Après 27 journées disputées, sans grande surprise, le PSG est le leader avec 12 points d'avance sur le Stade Brestois, étonnant deuxième de la Ligue 1. Alors qu'il ne reste que 7 matchs avant la fin du championnat, les paris commencent à être lancés pour les échéances, que ce soit au haut du classement ou tout en bas, notamment pour les clubs menacés d'une relégation. Entre Montpellier, 13e et Clermont, la lanterne rouge, il n'y a que 9 points d'écart. Autrement dit, une série de victoires ou de défaites peut encore tout faire basculer. Néanmoins, les bookmakers ont déjà tranché et les équipes qui ont le plus de chances de descendre en deuxième division selon les cotes sont désormais connues. Clermont et le FC Metz sont les deux condamnés aux yeux des parieurs. Tandis que Lorient et Le Havre vont se battre pour éviter la place de barragiste. Enfin, le FC Nantes devrait parvenir à se sauver, grâce à l'arrivée d'Antoine Kombouaré, tout comme Montpellier.

Nantes sauvé, Metz et Clermont relégués, la tendance se dessine

🥇 PSG 🥇 pic.twitter.com/1q3x2orayX — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 31, 2024

Comme lors de chaque exercice, la fin de la saison va être passionnante avec des luttes féroces pour des places qualificatives pour les compétitions européennes ou au contraire, éviter une rétrogradation. À noter que si le PSG gagne la Coupe de France face à l'OL en finale et que le club de la capitale remporte un nouveau titre de champion de France, alors la septième place sera qualificative pour l'Europa Conference League. Ainsi, hormis les Gones, tous les clubs vont probablement supporter les Parisiens le 25 mai au stade Pierre-Mauroy. Pour les équipes de fin de tableau, les matchs vont être importants et seront probablement abordés comme des finales à chaque fois, même si les pronostics sont déjà lancés.