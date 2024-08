Chelsea met 15 joueurs en vente, la Ligue 1 va adorer

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea fait encore parler cet été pour avoir recruté un nombre important de joueurs. Résultat, l'effectif des Blues est plus rempli que jamais, ce qui va entrainer une énorme vague de départs.

Les fans et observateurs de Chelsea espèrent que la mayonnaise prendra enfin dans leur club cette saison. L'épisode précédent a été chaotique et globalement, les résultats ne sont pas à la hauteur depuis l'arrivée de Todd Boehly. Cet été, le club londonien a encore recruté énormément de joueurs. Il faut dire qu'en plus de son propre effectif, Chelsea a aussi des écuries filiales qu'il faut alimenter. Toujours est-il qu'en cette fin de marché des transferts, l'effectif d'Enzo Maresca est plus rempli que jamais. Le temps presse et pas mal de belles opportunités s'ouvriront pour les clubs intéressés.

Chelsea à l'heure des soldes avant la fin du mercato estival

Selon les informations de Talksport, Chelsea va essayer dans les prochaines heures de faire partir de 15 à 20 joueurs ! Il s'agit, après avoir vendu Conor Gallagher et Ian Maatsen de : Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Trevoh Chalobah, Djordje Petrovic, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana, Armando Broja, Angelo Gabriel, Deivid Washington, Alex Matos, Harvey Vale et Lukas Bergstrom. De jolis noms qui pourraient notamment intéresser la Ligue 1. L'OM, l'OL, le RC Lens, l'AS Monaco, le Stade Rennais, le LOSC ou encore le Paris Saint-Germain ont encore des velléités sur le marché des transferts dans les prochaines heures. A noter que selon Fabrizio Romano, Romelu Lukaku a déjà trouvé preneur puisque l'international belge va s'engager avec le Napoli. Un Napoli qui cherche toujours à vendre Victor Osimhen, et au rabais s'il le faut. De quoi pousser le PSG à passer à l'action ? Réponse très prochainement pour un club de la capitale qui sonde de plus en plus le marché européen !