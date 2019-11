Cavani en échec, Icardi sauve le PSG à Brest

Dans : Ligue 1.

Stade Francis-Le Blé

Le Paris Saint-Germain bat le Stade Brestois 2-1

Buts pour le PSG : Di Maria (39e), Icardi (85e)

But pour le Stade Brestois : Grandsir (72e)

Entré en fin de rencontre, Icardi a offert la victoire au Paris Saint-Germain (1-2) à Brest ce samedi, lors de la 13e journée de Ligue 1. Une défaite cruelle pour le séduisant promu.

Comme mercredi face à Bruges (1-0) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a eu besoin du talent de son attaquant Icardi pour faire la différence. Car avant l’entrée de l’Argentin en fin de match, les Parisiens étaient accrochés dans le jeu et au tableau d’affichage par une belle équipe brestoise. Invaincus à domicile avant le coup d’envoi, les locaux osaient repartir de derrière et se projeter vers l’avant.

Il ne leur manquait plus que la finition sur les occasions d’Autret et Court, dont le lob n’était pas loin de surprendre le gardien remplaçant Rico après son contrôle raté. Mais du côté de Paris, malgré du déchet dans le jeu, l’efficacité était au rendez-vous. A la limite du hors-jeu et idéalement lancé par Draxler, Di Maria (0-1, 39e) s’en allait battre Larsonneur avec son fameux piqué ! Pas de quoi freiner les velléités offensives du promu, toujours aussi ambitieux en deuxième période. Mais dès le retour des vestiaires, on sentait le leader plus impliqué et plus appliqué.

Le coaching de Tuchel

Le PSG maîtrisait la rencontre mais ne concrétisait pas ses opportunités, notamment par l’intermédiaire d’un Cavani en petite forme. L’occasion pour Brest de revenir dans la partie grâce à l’entrant Grandsir (1-1, 72e), à la conclusion d’un joli contre ! Ça commençait à sentir mauvais pour les hommes de Tuchel, qui opérait un triple changement gagnant. En effet, à peine entrés, Choupo-Moting à la passe et Icardi (1-2, 85e) à la finition permettaient au PSG d’arracher un succès laborieux… et dur à encaisser pour les Brestois.