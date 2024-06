Carnet noir ‍: Décès de Landry Nguemo dans un accident de voiture

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Présent au Cameroun cet été, Landry Nguemo est décédé dans un accident de la route ce jeudi. Son chauffeur et lui sont décédés sur le coup après avoir été percuté par un camion qui n’a pas maitrisé son dépassement sur la voie opposée, selon la police sur place. L’accident dramatique s’est produit dans les environs d’Obala, au centre du Cameroun, sur la grande route de Bafoussam. Le Lion Indomptable s’était surtout fait connaitre en France en débutant à l’AS Nancy-Lorraine avant d’évoluer à Bordeaux et à Saint-Etienne. Il a ensuite joué en Turquie avant de terminer sa carrière en Norvège en 2020. Il avait ensuite débuté une carrière d’entraineur à Nancy et dans ses environs.