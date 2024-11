Canal+ ou l'enfer pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

DAZN éprouve des difficultés à faire gonfler son nombre d’abonnés et un doute existe quant à la capacité du diffuseur anglais à atteindre son objectif d’ici un an. Face à cette situation, les regards se tournent vers Canal+.

Pour rappel, DAZN aura la possibilité de rompre son contrat avec la Ligue de Football Professionnel en décembre 2025 si la plateforme de streaming anglaise n’a pas atteint son objectif de 1,5 millions d’abonnés. Pour l’instant, le diffuseur principal de la Ligue 1 est loin du compte puisque selon les dernières estimations, elle compte à peine plus de 500.000 abonnés. En interne, on reste confiant et on mise notamment sur les promotions actuelles pour faire grimper ce chiffre. Mais dans les faits, rien ne dit que la Ligue 1 sera toujours au programme sur DAZN dans un an car si la situation ne s’améliore pas, le diffuseur a de fortes chances de prendre la fuite. Dans ce cas de figure, la LFP se trouverait une fois de plus le bec dans l’eau et pourrait être contrainte de dégainer son arme de derniers recours, à savoir une chaîne éditée à 100% par la Ligue.

Un scénario qu’il vaut mieux éviter selon le journaliste Pierre Lescure, ancien dirigeant de Canal+, qui adorerait voir la chaîne cryptée revenir aux affaires… sans trop y croire cependant.. « Faudra-t-il que Canal se remette dans le jeu et renégocie un pacte avec la Ligue ? On ne peut pas se permettre de claudiquer comme depuis deux ou trois saisons » estime le journaliste dans L’Equipe avant de poursuivre. « C'est très dommageable pour le football et son économie. Je ne comprends même pas comment le ministère des Sports ne s'empare pas de ce dossier » s’agace-t-il, avant de conclure.

Canal+ de retour dans le jeu des négociations fin 2025 ?

« Il y a un moment où tu ne peux pas laisser faire. On doit structurer beaucoup mieux l'offre de football. Si le cinéma était en danger, l'État, qui s'est toujours mêlé des petits et des grands clubs, c'est-à-dire des films d'auteur et des grosses machines, s'en mêlerait ». Reste que pour l’instant, c’est uniquement à la LFP de se débrouiller dans cet interminable feuilleton des droits TV. Le plus simple pour la Ligue serait bien sûr que DAZN fasse un carton et que le diffuseur reste en place sur les cinq années du contrat. Mais s’il n’atteint pas son objectif de rentabilité d’ici décembre 2025, le diffuseur pourrait plier les voiles et dans ce cas, les regards se tourneraient logiquement vers Canal+.