Caen s'offre Strasbourg pour achever une semaine parfaite

Trois jours après la victoire contre Lyon en Coupe de France, Caen s’est offert Strasbourg (1-0) pour conclure une semaine parfaite.

La première mi-temps était équilibrée et Strasbourg se procurait deux grosses occasions par Martin (22e) puis Liénard (41e). Mais les Alsaciens ne parvenaient pas à ouvrir le score, et ils allaient le payer cher. Car peu avant la pause, la recrue Crivelli trompait Oukidja d’un plat du pied assuré (43e, 1-0). Moins de rythme et donc d’occasions en deuxième mi-temps. En fin de match, Caen assurait sa victoire grâce à un but de Guilbert (87e, 2-0).

Avec cette victoire, Caen (12e) revient à hauteur de Saint-Etienne et Guingamp. De son côté, Strasbourg (15e) ne possède que trois points d’avance sur Troyes, actuellement barragiste.