Brest-OM ‍: Où et comment voir le match de reprise

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après le PSG ce vendredi, c'est l'OM qui lancera sa saison ce samedi avec un déplacement sur le terrain de Brest.

C’est reparti pour le championnat de France de Ligue 1, et l’Olympique de Marseille passera d’entrée de jeu un test intéressant en affrontant le Stade Brestois. De quoi rappeler des mauvais souvenirs aux Provençaux, qui avaient coulé en Bretagne la saison dernière, et cela avait laissé Gennaro Gattuso sur le carreau. Les tableaux sont désormais remis à zéro et les Marseillais d’un autre italien, version Roberto De Zerbi, vont tenter de profiter d’une équipe brestoise qui n’a pas recruté de façon impressionnante pour faire face à cette saison en Ligue des Champions, mais qui possède encore de nombreux atouts.

Le duo vedette Josse-Bravo pour Brest-OM

Cette rencontre se déroulera ce samedi 17 août, à 17h00 dans l’enceinte de Francis-Le-Blé. Un match qui sera diffusé sur beIN Sports. Une précision de taille car c’est le seul de la journée qui ne sera pas sur DAZN, le diffuseur en quasi-exclusivité de la Ligue 1. La chaine qatarie a hérité de l’affiche du samedi en fin d’après-midi, et a donc choisi de diffuser la rencontre de l’OM à Brest. Pour cette occasion, la chaine sportive prendra l’antenne dès 16h afin de présenter la rencontre à ses téléspectateurs. Un après-match de 30 minutes permettra aussi de débriefer le match.

Les commentaires seront assurés par le duo numéro 1 de la chaine en matière de football, à savoir Christophe Josse et Daniel Bravo, avec Sonny Anderson en consultant également. John Ferreira sera en bord de pelouse pur donner les dernières infos fraiches autour de ce premier match de Ligue 1.