Brest - OL : Quelle chaîne et quelle heure pour regarder le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir pulvérise Bordeaux, l’Olympique Lyonnais veut enchaîner avec une deuxième victoire de suite en L1 du côté de Brest cette semaine.

Quelle heure pour regarder Brest - OL ?

Pour cette journée en semaine, l’Olympique Lyonnais devra se déplacer en Bretagne ce mercredi 20 avril à 21 heures. Ce match au Stade Francis-Le Blé sera arbitré par Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Brest - OL ?

Comme l’OM, l’OL sera à l'affiche sur Amazon Prime Vidéo pour cette rencontre contre Brest. Les commentaires seront assurés par Christophe Bureau et Dominique Arribagé, alors que David Aiello sera en bord terrain.

Brest / OL ce mercredi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : Christophe Bureau et D. Arribagé.

Bord terrain : @Aiello_David pic.twitter.com/2TC5UbK2W8 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 19, 2022

Les compos probables de Brest - OL :

Défait du côté de Saint-Etienne dimanche, le SB29 va tenter de réagir contre l’OL. Douzième de L1, l’équipe de Michel Der Zakarian n’est pas encore officiellement sauvée. Un maintien qui passera par de bons résultats, même face à Lyon ? Brest l’espère, malgré les absences de Le Douaron ou Hérelle.

📋 Voici le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 pour le match #SB29OL !



Découvrez les 2⃣2⃣ joueurs convoqués par Michel Der Zakarian avant d'affronter l'@OL.#TeamPirates 🏴‍☠️ | #SB29OL pic.twitter.com/ohHohpO28B — Stade Brestois 29 (@SB29) April 19, 2022

La compo probable de Brest : Bizot - Pierre Gabriel, Chardonnet, Brassier, Duverne - Del Castillo, Belkebla, Agoumé, Belaili - Honorat, Mounié.

Éliminé de l’Europa League jeudi dernier, l’OL a parfaitement rebondi en collant une raclée à Bordeaux au Groupama Stadium dimanche (6-1). Un résultat qui doit être suivi d’autres pour que Lyon puisse recoller au Top 5 du championnat, situé à quatre unités à six journées de la fin. Pour tenter de battre Brest, Peter Bosz sera privé de Boateng, Denayer, Diomandé, Dubois, Caqueret, Cherki, Lopes et Ndombele.

Le groupe lyonnais pour le déplacement à Brest, ce mercredi à 21h ! 🦁🔴🔵#SB29OL #AliExpress pic.twitter.com/Mrx0ZGTtjU — Olympique Lyonnais (@OL) April 19, 2022

La compo probable de l’OL : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Emerson - Faivre, Thiago Mendes, Paqueta - Tete, Dembélé, Toko Ekambi.

Les déclas :

Peter Bosz, coach de l'OL : « Un match où on aura le ballon et eux avec un jeu très direct. Il faut rester très concentrer. Ce sera un match pas facile. A part le match de Bordeaux, je n’ai pas vu un match facile. Je n’ai pas le contrôle sur ce que va faire Brest donc je me concentre sur notre équipe et ce qu’on peut faire pour les déstabiliser. Nous avons le même intérêt, gagner des matchs. C’est mieux pour tout le monde de gagner des matchs donc il faut gagner. Il faut travailler à l'entrainement et tout donner, c'est le plus important. Je pense qu'on aura le ballon face à Brest. Les Brestois ont un jeu très direct. Il faut rester concentré. Ce ne sera pas facile. On doit faire les choses à 100%. Moussa, tout comme Karl, prennent leurs responsabilités. Ce sont des joueurs expérimentés et ils ont compris qu’il faut d’abord travailler sur eux avant d’aider leurs coéquipiers. Leurs doublés sont bons pour leur confiance mais il faudra voir si cela continue sur les prochains matchs. Mais leur bon match fait du bien pour eux mais également pour toute l’équipe."