Bousculé à Dijon, le PSG peut remercier Meunier

Dans : Ligue 1, Dijon, PSG.

En manque d’inspiration, le Paris Saint-Germain a arraché la victoire à Dijon (1-2) ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Grâce au doublé de Thomas Meunier, le club de la capitale s’envole au classement.

Le résultat est cruel pour Dijon. Face à une équipe du Paris Saint-Germain remaniée et donc loin de son meilleur niveau, les Bourguignons sont passés tout près d’un match nul héroïque. Dès l’entame de match, les locaux se montraient entreprenants et parvenaient à mettre le pied sur le ballon. La preuve, Paris ne cadrait qu’une seule frappe en première période ! Celle de Di Maria que le gardien Reynet détournait en corner.

On était plus proche d’une ouverture du score dijonnaise lorsque Kwon obligeait Areola à se détendre ! 0-0 à la pause, même si le coup franc de Dani Alves heurtait la barre juste avant le coup de sifflet de l’arbitre. On assistait ensuite à une partie beaucoup plus animée lors du deuxième acte, avec des occasions des deux côtés ! Et surtout pour le pauvre Mbappé, malchanceux ou maladroit, c’est comme vous voulez. En tout cas, l’ancien Monégasque multipliait les occasions ratées face à Reynet ! Avant de voir Marquinhos envoyer sa tête sur la barre lui aussi !

Meunier le sauveur

On se dirigeait vers un match nul lorsque le coach Emery décidait de sortir Meunier… buteur après un renvoi de Reynet (0-1, 70e) ! Du coup, le latéral droit ne sortait pas. Et heureusement… Car après le but magnifique de Jeannot (1-1, 87e), une superbe reprise lointaine du gauche, c’est encore le Belge qui délivrait le PSG avec un but similaire au premier (1-2, 90e+2). Le leader parisien s’en sort bien et s’envole avec 6 points d’avance sur l’AS Monaco.