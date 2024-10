BeInSports ‍: Un match sur Canal+, la Ligue 1 refuse ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le conflit se prolonge entre BeInSports et la LFP alors que la chaîne qatarie, qui diffuse un match de Ligue 1 par journée de championnat, n’a toujours pas payé un centime depuis le début de la saison.

Le contrat entre BeInSports et la Ligue de Football Professionnel n’a toujours pas été signé et par conséquent, la chaîne qatarie estime qu’elle n’est pas hors la loi. Elle diffuse depuis le début de la saison un match par journée de championnat (le samedi à 17 heures) mais au contraire de DAZN, qui a honoré son premier versement, BeInSports n’a toujours pas versé un centime aux clubs de Ligue 1. La situation commence à irriter chez les présidents de clubs puisque c’est une somme avoisinant les 25 millions d’euros qui est attendu par les clubs pour le versement du 31 août.

La cause principale de ce désaccord, le refus de la LFP d’autoriser à BeInSports de sous-licencier son match et qu’il soit donc diffusé sur une autre chaîne. Interrogé par L’Equipe, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a confirmé la position de la LFP à ce sujet. « La plupart des clubs ont besoin d’argent. On a donc demandé à la LFP de trouver des accords avec BeInSports pour solder rapidement cette question. Il faut signer le contrat car il semble que c’est nécessaire pour toucher l’argent. La co-diffusion ? Si on donne à BeInSports ce droit, pourquoi on ne le donnerait pas à DAZN ? Cela complique sérieusement les choses. Chacun doit maintenant faire un pas en avant » a expliqué le président de Reims, également président du collège de Ligue 1.

Canal+ à l'affût pour co-diffuser un match de Ligue 1?

Reste que pour BeInSports, il est important de pouvoir sous-licencier son match à une autre chaine si elle le désire afin de récupérer de l’argent. Dans son émission de jeudi soir, l’Equipe du Soir glissait d’ailleurs qu’il n’était pas impossible que, si BeInSports était autorisé à sous-licencier son match, c’est Canal+ qui pourrait s’en frotter les mains en récupérant le match du samedi à 17 heures en co-diffusion sans avoir besoin de négocier avec la LFP puisque le deal serait alors conclu entre la chaîne cryptée et BeInSports. Mais pour l’heure, les présidents de Ligue 1 ne veulent pas entendre parler de ce scénario et la situation n’est donc pas prête d’évoluer. En attendant, l’argent ne tombe pas dans les caisses des clubs… sauf celui du si critiqué DAZN.