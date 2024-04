Barcola et Moumbagna font le show, la sale semaine de Riolo

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La semaine de coupe d’Europe a été excellente pour les clubs français avec les qualifications en demi-finale de l’OM en Europa League et du PSG en Ligue des Champions, notamment grâce aux performances de deux joueurs critiqués en début de saison, à savoir Faris Moumbagna et Bradley Barcola.

Le football français aura deux clubs en demi-finale de coupe d’Europe, et c’est suffisamment rare pour être souligné. Après la qualification du Paris Saint-Germain mardi soir contre Barcelone en Ligue des Champions, c’est l’OM qui a validé son ticket pour le dernier carré de l’Europa League jeudi. Les deux clubs français ont pu compter sur des attaquants inspirés, et pas forcément ceux que l’on attendait. Au PSG, Bradley Barcola a été l’un des grands bonhommes de la qualification parisienne tandis que du côté marseillais, c’est Faris Moumbagna qui s’est mué en héros pour offrir la prolongation aux Phocéens.

Ces deux joueurs ont un point commun, ils ont subi les foudres au cours de la saison de Daniel Riolo. Bradley Barcola, trop tendre et pas au niveau du PSG, a été qualifié de « Bambi » par le journaliste de RMC il y a quelques mois tandis que l’avant-centre camerounais de l'Olympique de Marseille est dans le viseur du journaliste depuis que ce dernier a reposté dans sa story Instagram une musique dans laquelle Daniel Riolo est insulté par le rappeur SDM. Jeudi soir après la qualification marseillaise, X a logiquement fait le rapprochement entre Faris Moumbagna, Bradley Barcola et Daniel Riolo, avec une pointe d’humour et d’autodérision.

Daniel Riolo se fait chambrer

« Bradley Barcola mardi, Faris Moumbagna aujourd'hui... Daniel Riolo va très mal dormir ce soir », « Moumbagna, Barcola : dure cette semaine pour Riolo », « Barcola mardi, Moumbagna ce soir. Quand ça ne veut pas, ça veut pas mon Daniel ! », « Barcola et maintenant Moumbagna, que va réussir à pondre Riolo » ou encore « Entre Barcola et Moumbagna, il à le nez fin Riolo » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Daniel Riolo est gentiment chambré sur les réseaux sociaux. Absent de l’After Foot sur RMC jeudi soir, le journaliste sera sans doute relancé sur les performances des attaquants du PSG et de l’OM lors des prochaines émissions, et sa réponse sera sans doute croustillante.