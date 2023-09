Avec un Super Bulka, Nice arrache le derby à Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 6e journée

Stade Louis-II

Monaco-Nice 0-1

But : Boga (90e+1)

Sauvé par Bulka qui a arrêté deux penalties monégasques, Nice a finalement gagné le derby sur le gong 1-0 grâce à Boga. Les Aiglons prennent la tête de la Ligue 1 à leurs voisins.

Le derby azuréen avait l'allure d'un vrai choc au sommet entre Monaco leader de L1 (meilleure attaque) et Nice 3e (meilleure défense). La rencontre allait être à la hauteur des attentes en terme de spectacle. L'ASM débutait bien le match et bénéficiait d'un pénalty pour une faute légère de Lotomba sur Golovine. Balogun se chargeait de la sentence mais Bulka lisait bien son tir pas tout à fait dans l'axe (12e). De quoi réveiller Nice qui obligeait le portier monégasque Kohn à intervenir, d'abord sur la tête de Diop (30e) puis sur un tir lointain de Moffi (37e). Juste avant le repos, Monaco répondait à son voisin avec une frappe de Vanderson repoussée par Bulka (45e+3) puis une tête de Balogun sur le poteau sur le corner suivant.

Après le repos, le scénario se répétait pour Nice. Sanson déséquilibrait légèrement Minamino dans la surface pour le deuxième penalty de la soirée sifflé. Balogun tirait plus fort que la première fois mais son tir axial était encore stoppé par Bulka ! Monaco avait laisser passer sa chance et Nice avait compris que rien ne pouvait plus lui arriver. Les Aiglons finissaient forts avec leurs entrants. Ndayishimiye trouvait la barre de la tête (77e) puis Boga venait inscrire son premier but à Nice. L'Ivoirien prenait de vitesse la défense avant de tromper Kohn. Un but splendide pour offrir le succès à l'OGCN, nouveau leader de Ligue 1. Monaco est situé un point derrière son voisin, concurrent sérieux à l'Europe désormais.