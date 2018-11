Au tour de Lille de perdre des plumes dans la course au podium !

Dans : Ligue 1, OGCN, LOSC.

Allianz Riviera

Nice bat Lille : 2-0

Buts : Cyprien (25e) et Saint-Maximin (79e) pour Nice

Après Montpellier, tenu en échec par Rennes, c’est Lille qui a perdu des points dans la course au podium en s’inclinant à Nice (2-0).

Le rythme de la première mi-temps était très intense, ce qui rendait ce match entre le LOSC et Nice très vivant et intéressant à suivre. Malgré quelques belles actions lilloises, ce sont les hommes de Patrick Vieira qui parvenaient à ouvrir le score. Profitant d’une passe en profondeur sublime de Balotelli, Cyprien trompait Maignan de près pour définitivement lancer ce choc (25e, 1-0). En dépit d'une timide réaction, les Nordistes ne parvenaient pas à égaliser et étaient menés à la pause.

Le second acte était encore plus compliqué pour Lille, incapable de percer le coffre-fort niçois. Et malgré la sortie de Mario Balotelli, le Gym se montrait encore dangereux et arrivait à doubler la mise grâce à Saint-Maximin, auteur d’un match XXL ce dimanche (79e, 2-0). Grâce à ce succès mérité, Nice double provisoirement Marseille en attendant Amiens-OM. Surtout, Lille, comme Montpellier, fait la mauvaise opération de la journée en haut du classement.