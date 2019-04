ASSE : Saint-Etienne ne lâche rien dans la course à l'Europe !

Dans : Ligue 1, ASSE, TFC.

Geoffroy Guichard

ASSE - Toulouse : 2-0

Buts : Beric (2e et 10e) pour l'ASSE

Vainqueur de Toulouse malgré quelques frayeurs (2-0), Saint-Etienne a répondu au succès de Lyon à Bordeaux et met la pression sur Marseille avant OM-Nantes.

Une semaine après son succès probant décroché à Reims, l’ASSE enchaîne. Face à une équipe de Toulouse complètement perdue défensivement, les Verts n’attendaient pas longtemps avant de libérer ses supporters. En effet, Beric ouvrait le score dès le coup d’envoi, en reprenant un centre parfait de Polomat (2e, 1-0). Le Slovène, titulaire à la pointe de l’attaque stéphanoise, signait un joli doublé quelques minutes plus tard (10e, 2-0).

Inoffensif, Toulouse ne s’en remettait pas et gagnait les vestiaires sans avoir réellement posé de soucis à l’ASSE en première mi-temps. Le second acte était différent, et les hommes d’Alain Casanova avaient l’occasion de revenir dans le match, à un quart d’heure du terme. Mais le capitaine Gradel manquait un penalty (78e). Rédhibitoire pour Toulouse, qui s’inclinait logiquement malgré une deuxième mi-temps de bien meilleure facture. Quatrième de L1, l’ASSE revient à trois points de Lyon, et possède cinq unités d’avance sur Marseille avant le match OM-Nantes, ce dimanche soir à 21h.