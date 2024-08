Arrêts de jeu, simulations et contestations, la L1 ne rigole plus

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Avant le début de la saison en Ligue 1, le patron de l’arbitrage français Antony Gautier a révélé les consignes données aux officiels. Ces derniers sont invités à fluidifier le jeu en évitant de sanctionner les petits contacts, ou à travers un temps additionnel revu à la hausse.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelles consignes données aux arbitres. Alors que les observateurs se plaignent régulièrement de la qualité des matchs en Ligue 1, les officiels vont tenter de donner un coup de pouce aux joueurs. Le directeur de l’arbitrage à la FFF Antony Gautier a évoqué le temps additionnel, potentiellement rallongé afin de sanctionner les acteurs qui jouent la montre. Mais ce n’est pas tout. A l’anglaise, les sifflets français sont également encouragés à laisser jouer en cas de petits contacts.

🚨 OFFICIEL ! Les ARBITRES de la PREMIÈRE journée de Ligue 1 ! 👮‍♂️🇫🇷



• Willy Delajod (Le Havre vs Paris SG)

• Benoit Bastien (Brest vs OM)

• Eric Watellier (Reims vs Lille))

• Clément Turpin (Monaco vs Saint-Etienne)

• Romain Lissorgue (Auxerre vs Nice)

• Jérémy Stinat… pic.twitter.com/zqVYwl9B9z — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 12, 2024

« Une priorité pour les arbitres : favoriser le spectacle et le jeu, a expliqué le patron des arbitres français à l’AFP. D’abord par l’accélération du rythme du jeu, dans l’exécution des remises en jeu, des penalties, des coups francs… Il faut encourager la continuité du jeu en tolérant davantage les micro-contacts. J’ai demandé aux arbitres de décompter scrupuleusement les arrêts de jeu pour le temps additionnel. Je veux un temps de jeu effectif le plus élevé possible. En 2023-24, il a été en moyenne de 57,44 minutes, c’est mieux qu’en 2022-23 où il a été de 55,51 minutes. »

Le règlement de l'Euro conservé

« Ensuite, il faut protéger l’image du foot, a poursuivi l’ancien arbitre. Nous allons mettre en place le système autorisant le seul capitaine de l’équipe à parler à l’arbitre (utilisé lors de l’Euro 2024, ndlr). Il faut savoir rester ferme sur les situations incontournables quand la santé d’un joueur a été menacée. Mais aussi faire preuve d’intelligence situationnelle, par exemple sur le cas d’un second avertissement ou d’une main dans la surface. » Malgré tout, les arbitres de Ligue 1 échapperont difficilement aux polémiques habituelles.