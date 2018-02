Arbitrage : La FFF tente un échange inédit avec la Suisse

Dans : Ligue 1, Foot Europeen, SMC, Rennes.

Critiqué de toutes parts depuis plusieurs mois, l'arbitrage français va connaître une petite révolution le week-end prochain. Puisque la Fédération Française de Football vient d'annoncer un échange arbitral inédit à l'international avec l’Association Suisse de Football.

« Dans le cadre d’un accord entre les deux fédérations, l’arbitre international français Jérôme Brisard officiera lors du match entre le FC Bâle et le FC Saint-Gall 1879, comptant pour la 22e journée de la Super League suisse, le samedi 17 février à 19h au Parc Saint-Jacques de Bâle. Il sera assisté des ses compatriotes Benjamin Pages et Cyril Mugnier. De leur côté, les officiels FIFA suisses Sandro Schärer, arbitre central, Bekim Zogaj et Stéphane De Almeida, assistants, dirigeront le match entre le SM Caen et le Stade Rennais FC, qui se jouera au stade Michel-d'Ornano de Caen le même jouer à 20h, à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1 Conforama », a précisé, dans un communiqué, la FFF, qui promet de renouveler ces échanges en arbitrage avant la fin de la saison, enfin si cette première expérience s'avère concluante...