Rennes foudroie Lorient et reste sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Rennes bat Lorient 5-0

Buts pour Rennes : Bourigeaud (17e), Terrier (19e), Traoré (47e), Tait (80e), Laborde (93e)

Expulsion : Aguerd (58e) à Rennes

Après deux défaites consécutives face à Monaco et Strasbourg, Rennes s’est brutalement réveillé dans le derby, explosant Lorient 4-0. Le suspense n’a quasiment pas eu lieu, les locaux attaquant le match tambour battant avec les inévitables Bourigeaud et Terrier pour envoyer Rennes devant. Un succès qui démontre que l’attaque rennaise est toujours aussi explosive, et qui permet de repasser à la troisième place du classement devant Monaco. Des Merlus qui restaient sur des performances intéressantes en vue du maintien, mais n’ont rien pu faire face à une formation poussée par le Roazhon Park.