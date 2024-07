Anthony Martial a trouvé mieux que l’OL et l’OM ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Anthony Martial se cherche un nouveau challenge. Alors que son nom revient avec insistance du côté de l’OL et l’OM, un club se positionne clairement comme le favori dans la course à sa signature.

Quel avenir pour Anthony Martial ? Arrivé en 2015 chez les Red Devils, l’attaquant international français n’a pas prolongé son contrat avec Manchester United et se retrouve donc libre de s’engager avec le club de son choix. Après 90 buts et 47 passes décisives en 317 matchs toutes compétitions confondues en Angleterre, il suscite les convoitises de plusieurs clubs notamment en France, où l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille surveillent sa situation de près. Les deux géants français peuvent passer à l’action dans ce dossier, mais cela dépendra de plusieurs facteurs. Mais il va vite falloir se décider, car le joueur est proche de rejoindre sa future destination. D’après Le Quotidien du Sport, l’avenir de l’ancien monégasque doit s’écrire en Italie, au sein d’une équipe qui a réalisé de jolis coups durant ce mercato estival 2024.

Anthony Martial se dirige vers Côme

En effet, Martial, désormais âgé de 28 ans, se dirige vers le club de Côme, promu en Série A cette saison et qui vient de nommer Cesc Fabregas comme nouvel entraîneur. Autre recrue d’envergure, Raphaël Varane, qui a surpris tout son petit monde en rejoignant la Série A. L’OL et l’OM partent donc désormais avec une longueur de retard dans ce dossier, même si les Gones ne souhaitent passer à l’action uniquement en cas de départ d’Alexandre Lacazette vers l’Arabie Saoudite, ce qui est mal engagé puisque le capitaine rhodanien souhaite rester dans son club formateur. Quant à l’OM, Pablo Longoria est toujours à la recherche du remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang parti en Arabie Saoudite et même si un retour d’Alexis Sanchez a été évoqué, la piste menant à Anthony Martial est toujours d’actualité. Malgré tout, un retour de l’ancien lyonnais et monégasque en France ne semble pas encore dans les tuyaux.