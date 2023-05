Amazon perd des millions d'euros, la Ligue 1 en plein stress

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée en Ligue 1 en 2021, Amazon reste flou sur son nombre d'abonnés. Toutefois, des chiffres révèlent des résultats décevants pour le service de streaming. La Ligue 1 tremble alors que ses prochains droits TV seront mis sur le marché dans quelques mois.

Après le Covid et le fiasco Mediapro, la Ligue 1 va t-elle connaître une troisième crise financière majeure en moins de quatre années ? On peut se le demander alors que les droits TV du championnat de France pour la période 2024-2028 seront mis sur le marché en automne prochain. En 2021, le milliard promis par Mediapro était déjà bien loin puisque Canal+ et Amazon avaient filé 663 millions d'euros pour les matchs de Ligue 1. De quoi obliger les clubs français à se serrer la ceinture et la prochaine échéance peut les inquiéter. S'estimant lésé par la LFP qui lui avait donné deux matchs pour une somme plus importante qu'Amazon (8 matchs par journée), Canal+ risque de bouder les futures enchères. Ce serait d'autant plus logique que la chaîne cryptée a déjà sécurisé la Ligue des champions et les sports mécaniques sur le long terme.

Amazon perd de l'argent avec la L1

C'est donc Amazon qui est vu comme le Messie par la Ligue et les clubs. Problème, il faudra que le groupe américain mette beaucoup plus d'argent sur la table. En 2021, il n'avait déboursé que 250 millions d'euros pour acquérir ses 8 matchs par week-end. La LFP attend au moins une somme comparable aux 663 millions d'euros totaux de 2021, voire un montant proche du milliard tant rêvé. Un nouvel élément vient mettre un gros doute sur la capacité du géant américain à investir une somme pareille.

Droits TV Ligue 1 (2024/2028) : L’appel d’offres prévu à l’Automne 2023 https://t.co/weoLNenSwN — MediaSportif (@MediaSportif) September 22, 2022

Selon les informations du conseiller en gestion NPA Conseil, Amazon ne s'y retrouve pas financièrement avec la Ligue 1. Seuls 5,7% des Français interrogés par son sondage indiquent être abonnés au pass Ligue 1. Cela fait 1,7 million d'abonnés potentiels. De quoi rendre déficitaire son activité en Ligue 1. Le groupe perdrait 130 millions d'euros par saison. En plus, cela ne contribue pas forcément à pousser les gens dans les bras de son service Prime. Seuls 19% des abonnés Prime ont aussi le Pass Ligue 1.

Voilà qui n'incitera pas le groupe à mettre le paquet à l'automne et qui peut déjà faire suer les clubs français. Cependant, deux éléments peuvent rassurer la Ligue 1. D'abord, Amazon a lancé le « projet Ratatouille » visant à reconquérir le marché français. La Ligue 1 pourrait être utilisée à cela et Amazon peut se permettre d'investir à perte pour le moment. Enfin, la LFP a noué un partenariat avec CVC. Un conseiller bien utile pour amener de nouveaux acteurs sur le championnat de France : Apple TV et DAZN sont notamment attendus avec impatience.