A quelle heure et sur quelle chaine voir OL-Lens

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le renouveau de l’Olympique Lyonnais va être mis à rude épreuve ce dimanche soir pour le choc de la journée de Ligue 1.

Après la victoire en Coupe de France face à Strasbourg et la qualification pour les demi-finales, les joueurs de Pierre Sage doivent vite se re-concentrer sur le championnat de Ligue 1 pour assurer le maintien, perpétuer la série positivé, et pourquoi pas se rapprocher des places européennes. En effet, en cas de succès, la formation rhodanienne comblerait un petit plus le trou avec son adversaire du soir, le RC Lens.

Cris sera au bord de la pelouse

Un match qui sera donc suivi et qui devrait à nouveau bien garnir le Groupama Stadium, pour cette rencontre qui se disputera ce dimanche 3 mars, sous les coups de 20h45. Le diffuseur de la rencontre sera Amazon Prime pour une affiche qui sera commentée par Julien Brun et Benoit Cheyrou. A noter la présence de Cris au bord du terrain pour animer la soirée en compagnie de Thibault LeRol, tandis que Vincent Petitprez sera en bord de terrain pour ce match.

OL / Lens ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Cris pic.twitter.com/5dafo3Az04 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 28, 2024

Les Lensois abordent en tout cas ce match avec la volonté de se refaire la santé, après une semaine difficile qui les a vu se faire éliminer de la Ligue Europa et se faire battre à domicile face à Monaco. « Nous travailler pour relever la tête. C’est aussi la vie d’une saison, on aura d’autres moments pour passer devant des concurrents directs parce qu’il reste encore beaucoup de matchs. Il faudra faire une série si on veut obtenir le meilleur résultat en fin de saison », a livré l’attaquant des « Sang et Or » Wesley Saïd.