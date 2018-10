A 11 contre 10, Depay sort l’OL d’un mauvais pas

Dans : Ligue 1, SCO, OL.

Stade Raymond Kopa

L'Olympique Lyonnais bat Angers 1-2

Buts pour l'OL : Aouar (63e), Depay (87e)

But pour Angers : Lopez (89e)

Expulsion : Ismaël Traoré (34e)

En supériorité numérique pendant près d’une heure, l’Olympique Lyonnais a obtenu un court succès à Angers (1-2) ce samedi lors de la 11e journée de Ligue 1. Le club rhodanien ne s’est pas rassuré mais monte provisoirement sur le podium.

L’Olympique Lyonnais peut remercier Memphis Depay. Remplaçant au coup d’envoi, le Néerlandais a permis à son équipe d’éviter une contre-performance à Angers. Car l’entame de match était clairement en faveur des locaux. Les vagues angevines se multipliaient devant le but de Lopes, auteur d’un superbe arrêt dans son duel contre Capelle, puis sauvé par son poteau sur la tête de Bahoken ! Les Gones ne concédaient pas l’ouverture du score, un petit miracle…

En parlant de choses incroyables, on retiendra l’énorme raté de Bertrand Traoré à la demi-heure de jeu ! Et son homonyme angevin, Ismaël Traoré, n’était pas plus chanceux puisque sa vilaine semelle sur Dembélé lui valait un carton rouge dès la 34e ! Comme par magie, l’OL était mieux dans le jeu. Le coach Genesio pouvait même se permettre d’ajouter un attaquant supplémentaire avec Depay, le sauveur.

Depay passeur et buteur

Profitant d’une sortie ratée du gardien Butelle, l’ancien Red Devil servait idéalement Aouar (0-1, 63e) qui n’avait plus qu’à pousser de la tête. Cela faisait 0-1, et bientôt 0-2 pour les visiteurs, non pas sur le but refusé par la VAR à Dembélé pour un hors-jeu. Mais sur le but de Depay (0-2, 87e) après un gros travail de Dembélé. La réduction du score signée Lopez (1-2, 89e) n’y changera rien, l’OL passe à l’orange et monte provisoirement à la troisième place de Ligue 1.