À 10, Lille tient bon contre Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 19e journée

Stade : La Mosson

Score : Montpellier 0-0 LOSC

Dans son objectif de qualification en Ligue des Champions, le LOSC a été freiné par Montpellier. À l'occasion d'un match tendu, Lille a été réduit à dix avant la pause et a été contraint de tenir en échec Montpellier.

C'est la pause. Le LOSC est bousculé mais solide et rentre aux vestiaires avec un score nul et vierge.



Les Dogues joueront les 45 prochaines minutes en infériorité numérique.#MHSCLOSC 0-0 | 45’ pic.twitter.com/gm8cyhQD36 — LOSC (@losclive) January 28, 2024

Si le score est nul et vierge, le match a pourtant démarré sur de très bonnes bases. Les deux formations étaient offensives mais Lucas Chevalier a réalisé un match énorme pour ne pas encaisser de buts. Montpellier a été intéressant en attaque, en vain. Si Lille pensait faire la différence en seconde période, Ayyoub Bouaddi a été coupable de plusieurs fautes grossières et a donc été logiquement exclu avant le retour des vestiaires. Hefti comme Adams ont tout tenté mais le portier des Dogues a été impérial pour conserver l'invincibilité lilloise en 2024 et offrir un pont finalement précieux. Yazici pensait marquer le but de la victoire mais a été signalé en position de hors-jeu (83e). Le LOSC reste cinquième et manque l'occasion de passer devant l'AS Monaco, avant un match contre Clermont lors de la prochaine journée. Tandis que Montpellier, 12e, se déplacera à Rennes pour un nouveau match décisif dans la quête de son maintien en Ligue 1.