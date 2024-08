Traité de raciste, un joueur argentin est dégoûté

Dans : JO 2024.

Par Adrien Guyot

Ce vendredi, l'Équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique après avoir battu l’Argentine dans une fin de match tendue. Un joueur argentin est revenu sur les incidents de fin de match et sur les insultes qu’il a pu recevoir.

C’était l’un des événements les plus attendus de ces derniers jours lors des Jeux Olympiques. En quart de finale du tournoi olympique de football, la France de Thierry Henry, qui a réalisé jusque-là un sans-faute avec trois succès en trois rencontres, défiait l’Argentine pour une affiche devenue une rivalité depuis la finale de la Coupe du Monde 2022 remportée par l’Albiceleste. Celle-ci s’est accentuée depuis le sacre des Argentins cet été à la Copa America, à la suite duquel plusieurs joueurs argentins dont Enzo Fernandez, le milieu de Chelsea, se sont filmés en train de reprendre les chants à caractère raciste de leurs supporters au sujet des joueurs français. La rencontre, remportée par les Français grâce à un but de Jean-Philippe Mateta, s’est terminée dans le chaos au coup de sifflet final et une bagarre générale a éclaté. Joueur de l’Argentine, Lucas Beltran est revenu sur certaines insultes dont lui et ses coéquipiers ont fait l’objet.

Les joueurs français ont traité les Argentins de racistes

Sur la planète football, l’Argentine est devenue en quelques années la nouvelle meilleure ennemie de l’équipe de France.https://t.co/zxzUxzFAhH — Ouest-France Sports (@sports_ouest) August 2, 2024

Après l’élimination de l’Argentine, l’attaquant de la Fiorentina Lucas Beltran a affirmé que les Français traitaient les joueurs argentins de racistes : «Ils célèbrent chaque but devant toi, ils t’insultent, te traitent de raciste. Tu te dis pourquoi ils me disent ça, si je ne suis pas comme ça. Cela te rend encore plus énervé », a-t-il déclaré selon des propos repris par Ouest-France. Jouée dans une ambiance électrique au MATMUT Atlantique de Bordeaux, cette rencontre à élimination directe a ensuite dégénéré et plusieurs joueurs des deux équipes en sont venues aux mains. Les Bleus joueront leur place en finale dans un contexte sans doute plus apaisé contre l’Egypte ce lundi 5 août à Lyon, tandis que l’Argentine n’est pas prête d’oublier ce tournoi olympique de Paris 2024. Dès leur entrée en lice contre le Maroc à Saint-Etienne, l’hymne national de l’Argentine a été copieusement sifflé par la quasi-totalité du stade. Signe que la rivalité naissante entre les deux nations n’est pas prête de s’estomper.