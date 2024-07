JO ‍: Zico se fait voler 500.000 euros en plein Paris

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Avant même le début des Jeux, quelques incidents ont été mis en avant, comme dans toute organisation d’une ville qui se prépare à accueillir le monde entier pendant 20 jours.

Légende du football brésilien et invité d’honneur à la cérémonie d’ouverture par le Brésil, Zico a annoncé avoir porté plainte auprès de la police française. L’ancien meneur de jeu de l’époque Platini s’est fait dérober sa mallette avec de nombreux objets précieux alors qu’il roulait dans Paris à bord d’un taxi. Une méthode bien connue qui consistait à détourner l’attention du chauffeur et des passages du taxi pour qu’un deuxième individu vienne arracher les sacs ou biens personnels des passagers. La fenêtre de son véhicule était ouvert et des malfaiteurs en ont profité pour lui dérober sa mallette, contenant une valeur estimée à 500.000 euros. Avec notamment une somme en liquide, mais aussi une montre de la marque Rolex et des diamants. La scène s’est déroulée en plein coeur du XIXe arrondissement de Paris. L'enquête a été lancée, même si la valeur du vol semble surestimée selon les premières observations.