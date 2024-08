JO 2024 ‍: Surprise par le Brésil, la France prend la porte ‍!

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

JO 2024, quart de finale

Stade de la Beaujoire (Nantes)

France-Brésil 0-1

But : Portilho (82e)

A l'instar des hommes, les joueuses de l'Equipe de France avaient un choc sud-américain à aborder. Elles étaient favorites d'autant que le Brésil évoluait sans sa star Marta. Les Bleues démarraient bien et Cascarino allait chercher un penalty. Malheureusement, Karchaoui écrasait trop sa frappe pour tromper la gardienne brésilienne (16e). Les Françaises étaient globalement dominatrices face à des Brésiliennes qui évoluaient en contre. Mais, l'efficacité n'était pas au rendez-vous pour la France avec une tête de Mbock sur la barre (41e).

😩 Oh l'ouverture du score du Brésil dans les dernières minutes face aux Bleues ! Portilho profite d'une grosse erreur de la défense française... #Paris2024, ça se passe sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/8bSMYCauoz — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2024

Après le repos, la France s'enfermait dans un faux rythme. La Brésilienne Portilho passait proche de l'ouverture du score mais sa frappe était trop croisée (64e). Malgré un centre de Karchaoui sur le poteau (79e), tout indiquait que le match se dirigerait vers une prolongation. C'était sans compter sur une énorme incompréhension entre Mbock et de Almeida sur un ballon anodin dans l'axe. Portilho s'en allait tromper Picaud. L'attaquante brésilienne était proche du doublé mais elle frappait le poteau. Dans une fin de match tendue et hachée, les Françaises n'arrivaient pas à revenir au score. Elles s'inclinaient 0-1 et quittaient les JO 2024 sans gloire en quart de finale. Le Brésil affrontera l'Espagne en demi-finale pour tenter de glaner une médaille.