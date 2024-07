JO 2024 ‍: Argentine-Maroc n'est pas terminé, l'égalisation validée ‍?

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Alors que l'on pensait que la rencontre entre l'Argentine et le Maroc s'était terminée sur le score de 2 à 2 après 15 minute de temps additionnel, des incidents provoqués par des supporters ont poussé l'arbitre à interrompre le match sans siffler la fin.

Le Mondial 2022 avait connu un rocambolesque France-Tunisie, avec un but refusé aux Bleus après le coup de sifflet final, mais les Jeux Olympiques de Paris débutent avec un énorme couac. En effet, le premier match du tournoi de football entre l'Argentine et le Maroc, qui se jouait à Geoffroy-Guichard, n'est toujours pas terminé alors qu'il a débuté à 15h. Il ne s'agit pas d'un problème de chrono, puisque l'arbitre, Glenn Nyberg, avait accordé 15 minutes de temps additionnel, mais cela est dû à des incidents intervenus juste après l'égalisation argentine à l'ultime seconde.

😨 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐛𝐢𝐨𝐬 tras el Argentina 🆚 Marruecos



🧨 En medio de la celebración de la selección albiceleste, tras lograr el 2-2 en el último suspiro, desde la grada cayó un 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 muy cerca de algunos jugadores#Paris2024 pic.twitter.com/BUpujNcxr9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 24, 2024

Car dans la foulée de ce but, quelques supporters marocains sont entrés sur le terrain, provoquant l'intervention des stadiers, et un pétard a été lancé vers les joueurs de l'Argentine qui fêtaient ce but. Sur le site officiel des JO 2024, il est indiqué que le match était seulement interrompu, alors même que le stade a été évacué. De son côté, Le Progrés annonce que la rencontre va reprendre dans le Chaudron pour trois minutes, mais à huis clos, tandis que Le Parisien précise que le but égalisateur de l'Argentine a bien été validé à 17h45 par l'arbitre après l'usage de la VAR. Cependant, les médias argentins affirment que le but n'a pas encore été soumis à la VAR puisque le match a été stoppé. A deux jours de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques de Paris, on pouvait espérer meilleur lancement pour ce qui était le premier match de cette grande fête du sport.