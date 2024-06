JO 2024 ‍: Flamme olympique, Létang se fout du monde

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

La flamme olympique continue son tour de France, portée par des célébrités plus ou moins légitimes. Dans le Nord, Olivier Létang devrait participer à ce relais. Un choix qui ulcère Jérôme Rothen alors que le LOSC bloque ses joueurs pour le tournoi de football.

Les Jeux Olympiques de Paris n'en finissent plus d'ouvrir des débats concernant leur organisation. C'est notamment le cas du parcours de la flamme olympique et des relayeurs amenés à la transporter de ville en ville. Voir le rappeur Jul avec cette flamme à Marseille a profondément divisé l'opinion publique française. Mais, pour Jérôme Rothen, il y a bien pire dans le Nord. En effet, la flamme doit passer par Lille début juillet. Elle sera confiée à Dany Boon entre autres mais aussi à Olivier Létang, le président du LOSC. Un choix qui passe mal, juste après l'annonce mouvementée de la liste de Thierry Henry pour le tournoi de football.

Pas de joueurs lillois, pas de flamme pour Létang !

En effet, le LOSC a refusé de libérer les trois joueurs appelés par Henry : le gardien Lucas Chevalier ainsi que les deux défenseurs Leny Yoro et Bafodé Diakité. Jérôme Rothen se demande donc pourquoi Olivier Létang veut porter la flamme olympique et pourquoi les autorités l'y autorisent. Dans son émission Rothen s'enflamme, l'ancien joueur du PSG s'est emporté contre l'hypocrisie supposée du président du LOSC.

🚨 INFO JR 25 : Olivier Létang va porter la flamme Olympique 🚨



🗣 "Pourquoi faire ? Il en a rien à carrer des JO. Il ne doit pas porter la flamme" #RMClive pic.twitter.com/HfwYq6qQea — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 4, 2024

« M. Létang nous a bien expliqué via un communiqué qu’il ne libérerait pas les trois joueurs concernés par la liste de Thierry Henry. Cela tombe bien. Vu qu’il ne se consacre qu’à son club, en défendant l’intérêt du LOSC, comment se fait-il que ce monsieur le 2 ou le 3 juillet porte la flamme olympique ? Pour se mettre en avant ? Pour qu’on parle de lui ? Pour être fier de porter la flamme olympique alors que t’en as rien à carrer des JO ? Parce qu’à l’arrivée tu vas contre les JO et le tournoi de football. Dans ce cas-là qu’il soit droit dans ses bottes, qu’il reste chez lui et qu’il refuse de porter la flamme… Je demande au comité olympique, à la ministre des sports qu’elle n’autorise pas Olivier Létang à porter la flamme olympique ! », a développé Rothen. Reste désormais à attendre la réponse de la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur cet épineux débat...