Humilier encore la France à Paris, Dibu Martinez en rêve

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Emiliano Martinez de retour face à la France, le gardien argentin en rêve et est prêt à tout pour disputer les Jeux Olympiques de Paris, quitte à le faire sans l'accord de son club.

Gardien le plus détesté de France, comme l’a montrée sa récente apparition à Lille avec Aston Villa, Emiliano Martinez a un tout autre statut en Angleterre, où il est un portier très apprécié d’une équipe de haut de tableau de Premier League. Il monte au rang de demi-Dieu en Argentine, où il a été l’un des héros de la Coupe du monde, notamment avec sa prestation contre la France où il a empêché Kolo-Muani de marquer ce qui aurait été le but vainqueur, et a ensuite dégoûté les tireurs français lors de la séance fatidique. Ajoutez à cela des provocations de mauvais goût pendant les célébrations, y compris devant l’Emir du Qatar, et « Dibu » Martinez ne laisse personne indifférent pour son grain de folie. A Lille, il avait été sifflé par le public en Coupe d'Europe, et il s'en souvient très bien. « En France ils m’ont lancé des pièces de monnaie et des briquets. Je me suis comporté comme un gentleman pendant 90 minutes et ensuite je leur ai dit de se taire », a ainsi raconté Martinez, dans une version très personnelle du match à Lille de ce printemps.

Prêt à aller au clash avec Aston Villa

El tipo ataja penales y festeja bailando hasta en los entrenamientos.



JAJAJA, SIEMPRE DIBU MARTÍNEZ. 😅🇦🇷pic.twitter.com/nKoKxn6US9 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 4, 2024

Il sera peut-être possible de s’en apercevoir cet été, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. A 31 ans, le gardien espère faire partie de la liste de Javier Mascherano pour apporter son expérience, et aider les jeunes argentin dans le tournoi olympique. Ce n’est pas encore fait, car il ne peut y avoir que trois joueurs de plus de 23 ans, et surtout qu’Aston Villa n’a pas prévu de le libérer alors que les JO se termineront une semaine avant la reprise de la Premier League. Mais le club de Birmingham est prévenu, son gardien de but fait passer la sélection nationale avant tout. Y compris que son club, qui le paye grassement et qui n’a pas l’obligation de le libérer.

« Le plus important, c’est la Copa America, puis les Jeux olympiques. Mon rêve est de gagner la médaille d’or. Je mets toujours l’équipe nationale argentine au premier plan, et si je dois me battre avec mon club, je le ferai », a prévenu Emiliano Martinez sur TycSports. Une volonté farouche qui va certainement plaire en Argentine, où l’éclosion sur le tard du gardien longtemps réserviste à Arsenal, ravit le pays. Il reste à savoir s’il sera sélectionné pour les JO, et s’il ira jusqu’au bout de son bras de fer avec Aston Villa pour tenter d’apporter à l’Argentine un troisième sacre olympique après 2004 et 2008.