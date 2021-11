Zlatan Ibrahimovic a été stupide, il en est fier

Le 14 novembre dernier, la Suède s’est inclinée de peu contre l’Espagne (0-1). Une défaite synonyme de barrages pour les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic.

Remplaçant contre la Roja, le vétéran de l’AC Milan a tout de même trouvé le temps de se faire remarquer après son entrée en jeu en fin de match. Malheureusement pour le football et pour les supporters de la Suède, ce n’est pas grâce à un geste technique dont il a le secret ou grâce à un but magnifique que Zlatan Ibrahimovic a fait parler de lui. En effet, c’est dans le domaine de la violence que l’ex-star du Paris Saint-Germain s’est fait remarquer avec une agression gratuite sur César Azpilicueta, le défenseur de la sélection espagnole ainsi que de Chelsea, sur un corner en fin de match.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta 😳 pic.twitter.com/64ipgvvm4X