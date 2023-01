Zidane au Brésil, la Seleçao imite salement la France

Dans : Foot Mondial.

Zinedine Zidane n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied depuis son départ du Real Madrid en 2021. Le temps commence à se faire long et une nouvelle piste tombe à l'eau.

La récente prolongation de contrat de Didier Deschamps avec l'équipe de France jusqu'en 2026 a forcément changé les plans de Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 était en effet pressenti pour prendre les rênes des Bleus après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais le très bon parcours des Bleus version Deschamps a changé la donne. Très vite, le nom de Zidane est apparu dans d'autres fédérations, comme le Brésil. La Seleçao s'est récemment séparée de Tite et cherche toujours un entraîneur capable d'enfin faire passer un cap au Brésil en Coupe du monde. Le pays du Roi Pelé courant toujours derrière un nouveau sacre depuis 2002. Mais encore une fois, cette possibilité ne débouchera sur rien pour Zinedine Zidane.

Zidane et le Brésil, ça va pas le faire

En effet, selon les informations du média sud-américain UOL Esporte, la fédération brésilienne a coché seulement trois noms pour devenir le prochain sélectionneur des Auriverde : Luis Enrique, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Les deux derniers cités sont toujours en poste, respectivement au Real Madrid et Manchester City, et c'est donc tout naturellement que Luis Enrique est devenu le grand favori pour récupérer le Brésil. Comme l'indique d'ailleurs Foot Mercato, l'ancien coach de la Roja va s'entretenir dans les prochains jours avec Ronaldo, le vrai, afin d'aborder un futur poste de sélectionneur du Brésil. Le média précise que toutes les parties semblent sur la même longueur d'onde. Reste à savoir désormais ce que va décider Zinedine Zidane concernant son avenir, alors que les pistes se referment les unes après les autres. Pourtant, concernant le football de clubs, le Real Madrid et la Juventus restent encore des possibilités crédibles, sans même parler de l'éternelle rumeur qui envoie Zizou au PSG.

L'idée de voir Zinedine Zidane s'installer aux commandes de l'équipe du Brésil semblait pourtant avoir un certain succès au pays de Neymar, mais en France cette éventuelle décision avait suscité des polémiques. Notamment parce que l'on reprochait à la FFF d'avoir poussé le champion du monde 1998 dans les bras de la Seleçao en lui refusant le poste occupé par Didier Deschamps depuis 10 ans. « Une forme de dictature sportive… tout bonnement !! Cette Fédération Française de Football a une immense peur du changement… conserver ses avantages et j’en passe. En espérant qu’en cas d’échec, il aura l’attitude de Del Bosque… en démissionnant ! », avait, par exemple, protesté Mohamed Toubache-Ter. A priori, on ne verra donc pas Zinedine Zidane trahir la patrie, même si cette dernière n'est pas vraiment tendre avec une de ses idoles.