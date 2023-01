Zidane snobe le PSG pour l'OM, il ne pense qu'à ça !

Dans : Ligue 1.

Le nom de Zinedine Zidane fait saliver plusieurs clubs, et notamment en France, où le PSG rêve de s'offrir la légendes des Bleus. Mais son nom a été murmuré à l'OM dans un nouveau projet, et ça provoque des remous.

Depuis fin mai 2021, Zinedine Zidane est libre de s’engager où bon lui semble. Un an avant la fin de son contrat, il avait ainsi décidé de quitter le Real Madrid en raison du manque de confiance de ses dirigeants. Une décision qui avait surpris en Espagne, où le Français possède une aura et un respect énorme. 20 mois plus tard, Zizou n’a pas retrouvé de poste. S’il a bien profité d’une année sabbatique, il est désormais en recherche active et a manqué son principal objectif, celui de prendre les commandes de l’équipe de France.

Zidane au PSG, le bon moment

Son nom est désormais murmuré dans plusieurs clubs. Au Real Madrid encore une fois, si jamais la saison ne se déroulait pas comme prévu pour Carlo Ancelotti, qui fait rêver la sélection du Brésil. A la Juventus, qui ne parvient pas à redevenir un grand d’Europe avec le deuxième passage de Massimiliano Allegri. Au PSG, qui en rêve depuis des années et pourrait se dire que cet été, ce sera l’occasion où jamais vu que les planètes pourraient être alignées. Et désormais à l’OM. Certes, le club provençal n’a pas les moyens ni les ambitions suffisantes pour faire venir Zidane, mais cela pourrait changer prochainement comme l’a laissé entendre Rolland Courbis dernièrement.

« Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar. Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane », a livré l’emblématique entraineur passé notamment par Marseille, et qui voit bien le club provençal réalisé une opération incroyable dans les prochains mois.

Les jeunes de Marseille méritent de voir Zidane

Alors pour Zidane, l’OM ou le PSG. Si Paris tient forcément la corde à l’heure actuelle étant donnée la différence entre les deux équipes, un autre ancien marseillais essaye de faire pencher la balance. Il s’agit de Pascal Olmeta, qui rêve de voir l’OM retrouver les sommets, avec Zidane en chef d’orchestre. « Zidane ? Je suis obligé de dire l’OM. Et je t’explique pourquoi… D’abord, le PSG, ce n’est pas possible. Paris, je n’aime pas, donc on oublie. Mais à l’OM, il est le seul capable de construire quelque chose de grand. Il est Marseillais, il sait ce qu’est la passion, la vraie passion de toute une ville pour son club. Il connaît l’âme de ce club, il en est même animé, en partie, même des années après. Et tu sais quoi ? J’aimerai tellement que les jeunes générations puissent revivre ce qu’on a vécu nous… Je leur souhaite tellement de pouvoir goûter à ça, à ce bonheur immense, unique. Ces jeunes qui aiment l’OM, ils le méritent tous. Et je pense que Zidane est la personne à pouvoir construire un projet pour y parvenir. C’est un exemple, et ce n’est qu’un avis, mais je pense qu’il a plus envie d’aller à l’OM que de prendre un club en Angleterre. Après, est-ce qu’il dira oui à Marseille si on lui propose, c’est une toute autre histoire… », a livré l’ancien gardien au 10 Sport. Une confidence certes utopique à l’heure actuelle, mais qui en dit long sur le rêve que provoque l’évocation simple du nom de Zidane pour les supporters marseillais. Et ce que cela représenterait pour une ville entière qui a toujours regretté le fait que le numéro 10 des Bleus n’ait jamais joué une seconde sous le maillot olympien.